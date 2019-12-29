Altınordu derin bir nefes aldı

Son yıllarda Play-Off'u hep kıl payıyla kaçırdığı TFF 1'inci Lig'de bu sezon kabus görerek düşme hattına kadar gerileyen Altınordu, devrenin son maçında Ekol Göz Menemenspor'u yenerek derin bir nefes aldı. Düşme hattına geriledikten sonra son 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yükselişe geçen kırmızı-lacivertliler, Menemen derbisindeki 3 puanla 2019 yılını mutlu tamamladı. Ligde ilk yarıyı 18 puanla 14'üncü sırada, düşme hattının üzerinde tamamlayan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, devre boyunca ortaya koydukları futbolun iyi olduğunu ancak puan anlamında sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Hüseyin Eroğlu, sezon başında 10 futbolcuyla yollarını ayırdıklarını, üst üste sakatlıklarla takım rotasyonunda sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, "Ligde son 8 maçta yalnız 1 yenilgi alarak çıkışa geçtik. İlk yarıda oyun anlamında iyi olmamıza rağmen skor anlamında iyi bir sezon geçirmedik. Gol bölgelerinde daha etkili olmak için ön bölgeye 2-3 transfer planlıyoruz. Genç bir kadromuz var. Genç oyuncularımız zamanla daha iyi olacaklar. İlk devrede oyunumuzu skora yansıtamadığımız için özgüven eksikliği yaşadık. Son haftalarda aldığımız sonuçlar ivmemizi gösteriyor. Ben takımıma güveniyorum. Kamp dönemlerini iyi geçirip ikinci yarıların flaş takımı oluyoruz. Bu sezon da öyle olacak" dedi.

5 SEZONDUR İLK

TFF 1'inci Lig'de 2014-15 sezonundan beri aralıksız yer alan Altınordu, son olarak lige çıktığı o sezon ilk yarıyı yine 18 puanla 14'üncü sırada tamamladı. Altınordu, o sezon ikinci yarıda yakaladığı çıkışla Play-Off'u ıskaladı. Bu sezon ilk yarıda 17 haftalık periyotta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi alan İzmir ekibi, 15 gol atıp 20 gol yedi. Altınordu, topladığı 18 puanın 15'ini evinde alırken, deplasmanlarda ise hiç galip gelemeyip 3 beraberlikle 3 puanla yetindi. İzmir temsilcisi ilk 9 haftada sadece 5 puan alırken, son 8 maçta 13 puan elde etti.

DHA