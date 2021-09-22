Altınordu, deplasmandaki ilk galibiyetini arıyor

Dış sahada oynadığı 3 maçta Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalıp, İstanbulspor'a 3-0, Gençlerbirliği'ne ise 3-2 mağlup olan İzmir ekibi Altınordu, Bandırma'dan zaferle dönerek şeytanın bacağını kırmak istiyor.

Ligde 6 maçta 7 puan toplayan kırmızı-lacivertliler, kazanması halinde 9 puanı bulunan rakibini geride bırakacak. Stoper Yusuf Yalçın Arslan'ın kırmızı kart cezalısı olduğu Altınordu'da Metehan ve Sami'nin cezaları sona erdi. Şeref'in tedavisi ise sürüyor.

DHA