Altınordu deplasmanda Tuzla ile karşılaşacak

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Giresunspor'a 2-0 yenilerek liderlik koltuğuna oturma fırsatını kaçıran Altınordu, yarın deplasmanda zirve yarışındaki rakiplerinden Tuzlaspor'la kozlarını paylaşacak. Vefa Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı Serkan Tokat yönetecek. Ligde 27 puanı bulunan iki takımdan Altınordu averajla 5'inci sırada, Tuzlaspor ise 4'üncü basamakta yer alıyor. Altınordu zorlu deplasmandan en az 1 puanla dönmeyi hedefliyor.

Kırmızı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan ön libero Furkan Çil, sol bek Ufuk, stoper Yiğithan, antrenman eksiği olan sağ bek Emre Nefiz, koronavirüse yakalanan forvet Hüsamettin, orta saha oyuncuları Muzaffer ve Muhammed forma giyemeyecek. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun takımını Erhan - Furkan Metin, Sinan, Yusuf Yalçın, Kahraman, Yusuf Can, Oğulcan, Burak, Ahmet İlhan, Metehan, Ahmet Dereli ilk 11'iyle sahaya sürmesi bekleniyor.

DHA