Altınordu defansta sancılı

Kırmızı-lacivertlilerde tedavisi süren stoper Sinan'ın ardından genç savunmacı Yusuf Can'ın sakatlanması keyifleri kaçırdı. Son olarak iç sahada oynanan Adana Demirspor maçının 66'ncı dakikasında oyundan alınan Yusuf Can'ın adalesinde hafif ödem tespit edildi.

Önceki hafta Ankara Keçiörengücü deplasmanında sarı kart cezası nedeniyle görev yapamayan 19 yaşındaki defans oyuncusu, pazar günü Akhisarspor deplasmanında riske edilmeyecek. Yusuf Can'ın yerine Yusuf Yalçın ilk 11'de oynayacak. Sol bek ve stoper olarak görev alabilen Yusuf Can, kırmızı-lacivertli takımda sergilediği performansla mart ayında Ümit Milli Takım'a davet edilmişti.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)