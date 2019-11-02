Altınordu çıkış peşinde!

TFF 1.Lig ekiplerinden Altınordu, ilk 9 haftada bir galibiyet, iki beraberlik ve altı mağlubiyet alarak lige kötü başladı. Son 5 haftada sahadan dört kez mağlup olarak ayrılan İzmir ekibi, ligde 5 puanla 17. sırada kendine yer buldu. Geçen hafta deplasmanda Ümraniyespor'a 4-1'lik skorla farklı mağlup olan Altınordu, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında Amed Sportif'i 3-1 yenerek hem kupada üst tura çıktı hem de moral buldu. Kırmızı-lacivertliler, yarın saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda konuk edeceği İstanbulspor'u yenerek çıkışa geçmenin peşinde.

"Kazanmamız gereken bir maça çıkıyoruz"

İstanbulspor maçı öncesi açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Kupada kazanmak ve istediklerimizin sahada uygulanması bizim için önemliydi. Kupadaki iyi oyun ve skor bize moral anlamında çok şey kattı. Hafta sonunda ise kazanmamız gereken bir maça çıkıyoruz. İyi hazırlanıp, saha ve seyirci avantajını kullanarak üç puanla ayrılmak amacındayız. Her maçın zorlu ve farklı stratejisi olması gerekiyor. İstanbulspor, oyunu iyi oynayan, pas yapan, yıllardır aynı oyunu sahaya yansıtan bir ekip. Biz de kendi oyun kimliğimizi sahaya yansıtıp, özellikle hücumda üreteceğimiz pozisyonları değerlendirerek sonuca gitmek istiyoruz. Son iki haftadır kalemizde de çok gol gördük. Buna da önlem alarak İstanbulspor maçını kazanıp çıkışa geçmeliyiz” dedi.

Salih Yılmazsoy / İZMİR (İHA)