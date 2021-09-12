Altınordu-Bursaspor maç sonucu: 2-1

TFF 1’inci Lig’in 4’üncü hafta mücadelesinde Altınordu evinde Bursaspor ’u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi ekibin gollerini 2’nci dakikada Ali Dere, 90+4’üncü dakikada Hüsamettin atarken, Bursaspor’un tek golü 90+5’inci dakikada Matavz’dan geldi. Bu sonuçla Altınordu 4 puana ulaşırken, art arda 3’üncü yenilgisini alan Bursaspor 1 puanda kaldı.

2’nci dakikada Altınordu öne geçti. Sağdan Recep’in pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Ali Dere, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı yakın direğin dibinden ağlara yolladı: 1-0.

19’uncu dakikada gelişen Bursaspor atağında soldan Onur geriye çıkardı, Matavz’ın sert şutunda kaleci Ali Emre topu kornere çeldi.

23’üncü dakikada sağdan Acolatse’nin pasıyla topla buluşan Matavz bir kez daha kaleyi yokladı, Ali Emre yine golü önledi.

39’uncu dakikada ev sahibi ekipten Feytullah Emircan’ın uzak mesafeden sert şutunda kaleci Erhan parmaklarının ucuyla topu kornere tokatladı. İlk yarı Altınordu’nun 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

69’uncu dakikada Bursaspor tehlikeli geldi. Soldan Ofosu’nun pasında ceza sahasına giren Emirhan yerden içeri verirdi, kaleci Ali Emre parmaklarının ucuyla topu çelerek mutlak bir golü önledi.

79’uncu dakikada Bruno’nun ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Onur’un şutunda top yan ağlarda kaldı.

89’uncu dakikada Bursasporlu İsmail’in ceza sahası dışından şık vuruşunda kaleci Ali Emre çatala giden topu son anda kornere çeldi.

90+4’üncü dakikada Altınordu farkı 2’ye çıkardı. Hüsamettin, ceza sahası dışı sol çaprazdan sert bir vuruşla kaleci Erhan’ı avladı: 2-0.

90+5’inci dakikada Bursaspor golü buldu. Sağdan Batuhan’ın ortasında ön direkte Matavz kafayla topu filelere gönderdi: 2-1.

TRİBÜNDE SİNİRLER GERİLDİ

Maçın ilk yarısında tribünde seyirciler arasında gerginlik yaşandı. Altınordu taraftarları, “Bursa dışarı” diye tempo tutarken, VIP tribününde yer alan 50 kadar Bursalı, “En büyük Bursa” şeklinde tempo tuttu. Müsabakanın son dakikalarında Bursalı bir taraftarın küfretmesi üzerine emniyetle Bursalılar arasında arbede yaşandı. Polis bazı kişiler hakkında işlem yaptı.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Nurettin Dinçer Demir (xx), Mustafa Yüksel (xx)

ALTINORDU: Ali Emre (xxx) – Rıdvan (xx) (Dk. 74 Rahmi xx), Yusuf Yalçın (xxx), Yusuf Can (xxx), Ali (xxx), Volkan (xx), Kürşad (xx) (Dk. 46 Metehan xx), Recep (xx), Ahmet İlhan (xx) (Dk. 82 Ahmet Dereli), Feyttullah Emircan (xxx) (Dk. 57 Burak İnce xx), Enis (x) (Dk. 46 Hüsamettin xxx)

BURSASPOR: Erhan (x) – Mert (x) (Dk. 74 Bruno xx), Capan (xx), Cüneyt (x), Onur (xx), Kubilay (x), Ofosu (xx) (Dk. 84 İsmail), Burak (x), Emirhan (xx) (Dk. 84 Kerem), Acolatse (xx) (Dk. 90+1 Batuhan), Matavz (xx)

GOLLER: Dk. 2 Ali Dere, Dk. 90+4 Hüsamettin (Altınordu), Dk. 90+5 Matavz (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Enis, Metehan, Yusuf Yalçın (Altınordu), Kubilay, Kerem, Capan (Bursaspor)