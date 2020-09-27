TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Bursaspor'a 2-0 yenilerek 3 puanda kalan Altınordu yarın 3'üncü hafta mücadelesinde Beypiliç Boluspor'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Onur Özütoprak düdük çalacak. İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan sağ bek Onur ve Kerim ile orta saha oyuncusu Muhammed forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'le prensip anlaşmasına varan 17 yaşındaki stoper Ravil Tagir de kadroda yer almayacak. İzmir temsilcisi, 1 puanı bulunan rakibini yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.