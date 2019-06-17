Altınordu, Berkay Samancı ile tekrar anlaştı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Altınordu iç transferde ilk anlaşmayı ön libero Berkay Samancı ile yaptı. Sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle serbest kalan tecrübeli futbolcu ilk görüşmeyi CEO Barış Orhunbilge ile yapmıştı. Askerlik görevini sürdüren Berkay dün Barış Orhunbilge'yi arayarak yuvada kalacağını söyledi. Kırmızı-lacivertli ekibin kaptanlarından biri olan Berkay'ın mukavelesini 1 yıl uzattıklarını belirten CEO Orhunbilge, "Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda Berkay'la yola devam etme kararı alıp anlaşmaya vardık" dedi.

Altınordu'da kalmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden 30 yaşındaki futbolcu, "Kulübüme bana yeniden teklif sunduğu için teşekkür ediyorum. Yeni sezonda en yüksek performansımı vermeye çalışacağım. En büyük hayalim Altınordu formasıyla Süper Lig'de görev almak. Geçen sezon Play-Off'u 1 puanla kaçırdık, bu kez işi sağlam tutarak hedefe ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

2014-16'da 2 yıl Altınordu'da forma giyen Berkay, kısa bir ayrılığın ardından 2017-18'in ara transfer döneminde tekrar yuvaya dönmüştü.