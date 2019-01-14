Altınordu, Balıkesirspor maçında riske girmeyecek

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında pazar günü evinde Balıkesirspor Baltok'la karşılaşacak Altınordu'da teknik heyet sakatlıktan çıkan oyuncuları riske etmeme kararı aldı. Tedavi süreçleri sona eren futbolculardan forvet Enes Kubat ve ön libero Oğulcan Antalya kampında takımla çalışmalara başlarken, forvet Serdar ise bugün takımla idmanlara başladı. İyileşen ancak fiziksel açıdan hazır olmayan 3 futbolcunun bu hafta kadroda yer almayacağı öğrenildi. İzmir ekibinde sakatlıkları süren sol bek Ali Mert ve sezonu kapatan forvet Kemal de görev yapamayacak.

Ligde son 11 maçta yenilgi yüzü görmediklerini, ikinci yarıya 3 puanla başlamayı hedeflediklerini söyleyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Kendi sahamızda ikinci devreye galibiyetle başlamak istiyoruz. Balıkesirspor bazı oyuncularını kaybetmiş olmasına rağmen iyi bir kadroya sahip. Zor bir maç olacak. Bizim sakatlıktan çıkan oyuncularımız tam anlamıyla hazır değiller. İyileşmelerine rağmen Serdar'ın ağrıları var, Enes'in de süreye ihtiyacı var. Oğulcan'ın durumuna bakacağız. 1-2 hafta içinde toparlayacaklardır" diye konuştu.