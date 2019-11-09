İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig'de son 6 maçta 4 yenilgi, 2 beraberlik alarak kötü gidişi durduramayan Altınordu, yarın 11. hafta mücadelesinde deplasmanda Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Turgut Doman yönetecek. Düşme hattında yer alan İzmir temsilcisi zirve yarışı veren rakibini yenerek moral bulmaya çalışacak.

Kırmızı-lacivertliler, maçta ilk deplasman galibiyetini alıp, Balıkesir temsilcisine de bu sezon iç sahadaki ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor. Altınordu'da hazır olmayan Kemal ve sakat Enes kadroda yok. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Bulunduğumuz konumdan uzaklaşmak için kazanmak zorundayız. Üç puan için mücadele edeceğiz" dedi.

ALTINORDU

Erhan - Kerim, Sinan, Ravil, Ufuk, Oğulcan, Okan, Atakan, Muhammed, Anıl, Yasin

Salih Mertan unutulmadı

Altınordu Spor Kulübü Derneği'nin eski başkanlarından Salih Mertan, vefatının 1. yıldönümünde yapılan törenle anıldı. Geçen yıl 70 yaşında yaşamını kaybeden Mertan için kurucusu olduğu ve doktorluk yaptığı Kahramanlar'daki özel hastanenin önünde anma töreni düzenlendi. Altınordulu minik futbolcular da törene katıldı. Mertan daha sonra mezarı başında da anıldı. Altınordu, "Camiamızın sembol ismi, yönetim kurulu üyemiz Dr. Salih Mertan'ı vefatının birinci yılında saygıyla anıyoruz" açıklaması yaptı.

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