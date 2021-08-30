Altınordu ateş hattında

İstanbulspor maçının 73'üncü dakikasında kırmızı kart gören Muzaffer Kocaer, İzmir'de oynanacak Bursaspor karşılaşması öncesi cezalı duruma düştü. Her yıl yeniden kurulan bir takımla zorlu bir ligde mücadele ettiklerini dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımda genç oyuncu sayısının fazla olduğunu, milli takım arasını iyi değerlendirmek istediklerini ifade etti. Eroğlu, "2000 doğumlu üzeri 8 oyuncumuz var. Gelişimin ilerlemesi için kazanmak gerekiyor" dedi.

ENİS DESTAN VEDALAŞIP AVRUPA'YA GİTTİ

Türk futbolunun son yıllardaki yetiştirici kulübü olup birçok ismi vitrine çıkaran Altınordu'nun 19 yaşındaki santrforu Enis Destan, İstanbulspor maçı öncesi takım arkadaşları vedalaşarak transfer görüşmesi yapmak için Avrupa'ya gitti. Avusturya ekibi Red Bull Salzburg ile ismi anılan Enis daha önce Belçika ekibi Club Brugge ile prensip anlaşmasına varmış ancak çıkan pürüzler nedeniyle resmi imzalar atılmamıştı. Enis geçen sezon 30 maçta 14 kez ağları sarstı. Kırmızı lacivertli kulüp daha önce bünyesinden çıkardığı A Milli Takım'da da oynayan Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder'i Avrupa'ya uğurlayıp, bu yıl da Yiğit Emre Çeltik'i Fortuna Sittard'a sattı.

STOPER VOLKAN GELİYOR

Kırmızı lacivertliler dış transferde Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor 'la sözleşmesi sona eren stoper Volkan Fındıklı ile prensip anlaşmasına vardı. Marmarisspor altyapısında yetişen 30 yaşındaki savunmacı Dardanelspor ve Anadolu Selçukluspor takımlarında da oynadı. 2014-15 sezonundan bu yana Konyaspor'da top koşturan, Süper Lig'de 96 maça çıkan 1.91 boyundaki Volkan, Altınordu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Deneyimli defans oyuncusu İzmir ekibinin dış transferde anlaştığı 4'üncü futbolcu oldu.

AHMET DERELİ ALMANYA'DA

İzmir ekibinde gurbetçi forvet Ahmet Dereli'nin eşinin doğum yapacak olması nedeniyle kulüpten izin alarak Almanya'ya gittiği öğrenildi. İstanbulspor deplasmanında kadroda yer almayan tecrübeli forvetin çocuğu dünyaya geldikten sonra takıma döneceği ifade edildi. Altınordu'da Enis ve Ahmet Dereli'nin yokluğunda santrfor olarak Hüsamettin görev yaptı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR (DHA) -