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Altınordu, Atabey'in transferinden vazgeçti

Altınordu, Atabey'in transferinden vazgeçti

09 Temmuz 2019, Salı 13:06
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Altınordu, Atabey'in transferinden vazgeçti

İZMİR, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da uzun süredir takip edilen Başakşehir'in forveti Atabey Çiçek'in transferi bir kez daha gerçekleşmedi.
Geçen sezon kiralık olarak İzmir ekibine gelmek yerine Ümraniyespor'u tercih eden Atabey'e geçtiğimiz günlerde yeniden talip olan kırmızı-lacivertliler, golcü oyuncu konusunda karar değiştirdi. Atabey'i transfer etmekten vazgeçtiklerini dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "O bölgede oyuncularımız var" diye konuştu.
Tecrübeli santrforun 2'nci Lig ekibi Samsunspor'la anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

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