TFF 1. Lig'de 21. haftanın açılış maçında Ankaraspor, Altınordu'yu konuk etti. Yeni teknik direktörü Ümit Özat yönetiminde ilk maçına çıkan Başkent ekibi, sahadan eli boş ayrıldı. İzmir ekibi, Enis Destan (2) ve Burak İnce'nin golleriyle deplasmandan 3-0 galip ayrıldı. Üst üste 3. galibiyetini alan Altınordu, 37 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşti. 2 maçtır kaybeden Ankaraspor ise 13 puanla 17. sırada kaldı.

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Emre Malok, Mehmet Ali Akkor, Furkan Ürün

ANKARASPOR: Mejias, Levent Gülen, Ercan Yazıcı (Dk. 66 Barış Zeren), Mudimu, Blagojevic (Dk. 63 Pedersen), Tevfik Altındağ, Ali Ülgen, Mahmut Akan, Ayuk (Dk. 78 Samed Ali Kaya), Olatunbosun, Erdem Çetinkaya (Dk. 46 Engin Bekdemir)

ALTINORDU: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Sinan Osmanoğlu, YusufYalçın Arslan (Dk. 74 Kahraman Demirtaş), Emre Nefiz (Dk. 46 Metehan Mimaroğlu),Furkan Çil, Oğulcan Ülgün, Recep Aydın (Dk. 74 Burak İnce), Ufuk Budak, Şeref Özcan (Dk. 86 Furkan Metin), Enis Destan (Dk. 86 Ahmet Dereli)

GOLLER: Dk. 61 (P) ve Dk. 69 Enis Destan, Dk. 79 Burak İnce(Altınordu)

SARI KARTLAR: Dk. 16 Yusuf Yalçın Arslan, Dk. 34 Ufuk Budak(Altınordu), Dk. 31 Ercan Yazıcı (Ankaraspor)