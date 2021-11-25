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Altınordu, Ankaragücü maçında eski futbolcularına rakip olacak

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde zirve ortağı Ankaragücü ile karşılaşacak düşme hattındaki Altınordu, eski oyuncularına rakip olacak.

25 Kasım 2021, Perşembe 13:12 Son Güncelleme:
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Altınordu, Ankaragücü maçında eski futbolcularına rakip olacak

Daha önce İzmir ekibinde görev alan 3 futbolcu bu kez Başkent temsilcisinin başarısı için ter dökecek. Kırmızı-lacivertlilerde uzun yıllar kaptanlık görevini üstlenen stoper Sinan Osmanoğlu'nun yanı sıra 3 sezon Altınordu formasını terleten stoper Yusuf Abdioğlu ve 2 yıl İzmir ekibinde oynayan sağ bek Murat Uçar, bu sezon Ankaragücü çatısı altında buluştu. Üç futbolcu eski takımlarına karşı şampiyonluk hedefleyen Ankaragücü'nün tek başına liderlik koltuğuna oturması için, Altınordu ise 5 maçlık mağlubiyet serisine son vermek için mücadele verecek.

DHA

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