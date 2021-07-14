Altınordu Anıl Arıcıoğlu için takas yaptı

Kırmızı-lacivertliler, geçen sezon kiralık olarak Niğde Anadolu FK'da oynayan 21 yaşındaki stoper Şahan Akyüz ile 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkin Taşkın'ı bonservisleriyle Fethiyespor'a gönderdi. Altınordu ile antrenmanlara çıkan Anıl önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacak. Berkin transferini açıklayan Fethiyespor'un Şahan transferini de duyurması bekleniyor.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)