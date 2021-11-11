Altınordu altyapıya yatırım yaptı, 4 katını kazandı!

Altınordu fabrikası işlemeye devam ediyor... Yıllardır altyapıdan yetiştirdiği futbolcularla alkışları toplayan İzmir ekibi yakaladığı transfer istikrarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Son dönemde Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Ravil Tagir'in transferlerinden toplamda 15 milyon 230 bin Euro'yu kasasına koyan Kırmızı-Lacivertliler, önceki gün de 17 yaşındaki Burak İnce'yi, Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e 1.5 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 20 payla sattı. Aynı zamanda Altınordu, 19 yaşındaki forveti Enis Destan için de Alman temsilcisiyle 1 milyon Euro + bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında el sıkıştı.

Başarı tesadüf değil

Özellikle son 7 yıldır TFF 1.Lig düzeyi için neredeyse her sezon oldukça yüksek rakamlı satışlar yapan ve kasasına bu süreçte toplamda 25 milyon 793 bin Euro (292.7 milyon TL) koyan İzmir ekibinin bu başarısı tesadüf değil. Kırmızı-Lacivertliler'in olmazsa olmazı altyapı... Altınordu'nun 7 senedir her yıl altyapıya 12 milyon TL (1 milyon 63 bin Euro) yani bu zaman zarfı içerisinde toplamda 84 milyon TL (7.4 milyon Euro) yatırım yaptığı öğrenildi.

Artarak devam edecek

Özetle 7 senede toplamda altyapıya 7.4 milyon Euro harcayarak futbolcunun gelişmesini sağlayan Kırmızı-Lacivertli ekip, 25 milyon 793 bin Euro kazanarak sadece bonservis gelirlerinden yatırımının karşılığını fazlasıyla aldı. İzmir ekibinde öz kaynağa yatırımın artarak devam edeceği de gelen haberler arasında.

Altınordu'nun son 9 sezonluk

bonservis gelirleri...

2014-15 900 bin Euro

2015-16 650 bin Euro

2016-17 12.73 milyon Euro

2017-18 -

2018-19 5 milyon 50 bin Euro

2019-20 710 bin Euro

2020-21 3 milyon 320 bin Euro

2021-22 933 bin Euro++ 1.5 milyon Euro ( Transfer döneminde artması muhtemel)

Toplam: 25 milyon 793 bin Euro

Atalay Özçelikli