Altınordu altyapıya yatırım yaptı, 4 katını kazandı!
Son 7 senede içlerinde Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Ravil Tagir, Burak İnce'nin de bulunduğu futbolcu satışlarından tam 25 milyon 793 bin Euro kazanan Altınordu'nun olmazsa olmazı altyapı... İzmir ekibinin her yıl 12 milyon TL olmak üzere 7 senelik süreçte altyapıya toplamda 7.4 milyon Euro yatırım yaptığı öğrenildi. Yani İzmir ekibi yatırımının yaklaşık 4 katı karşılığını sadece bonservis gelirleriyle elde etti.
Altınordu fabrikası işlemeye devam ediyor... Yıllardır altyapıdan yetiştirdiği futbolcularla alkışları toplayan İzmir ekibi yakaladığı transfer istikrarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Son dönemde Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Ravil Tagir'in transferlerinden toplamda 15 milyon 230 bin Euro'yu kasasına koyan Kırmızı-Lacivertliler, önceki gün de 17 yaşındaki Burak İnce'yi, Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e 1.5 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 20 payla sattı. Aynı zamanda Altınordu, 19 yaşındaki forveti Enis Destan için de Alman temsilcisiyle 1 milyon Euro + bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında el sıkıştı.
Başarı tesadüf değil
Özellikle son 7 yıldır TFF 1.Lig düzeyi için neredeyse her sezon oldukça yüksek rakamlı satışlar yapan ve kasasına bu süreçte toplamda 25 milyon 793 bin Euro (292.7 milyon TL) koyan İzmir ekibinin bu başarısı tesadüf değil. Kırmızı-Lacivertliler'in olmazsa olmazı altyapı... Altınordu'nun 7 senedir her yıl altyapıya 12 milyon TL (1 milyon 63 bin Euro) yani bu zaman zarfı içerisinde toplamda 84 milyon TL (7.4 milyon Euro) yatırım yaptığı öğrenildi.
Artarak devam edecek
Özetle 7 senede toplamda altyapıya 7.4 milyon Euro harcayarak futbolcunun gelişmesini sağlayan Kırmızı-Lacivertli ekip, 25 milyon 793 bin Euro kazanarak sadece bonservis gelirlerinden yatırımının karşılığını fazlasıyla aldı. İzmir ekibinde öz kaynağa yatırımın artarak devam edeceği de gelen haberler arasında.
Altınordu'nun son 9 sezonluk
bonservis gelirleri...
2014-15 900 bin Euro
2015-16 650 bin Euro
2016-17 12.73 milyon Euro
2017-18 -
2018-19 5 milyon 50 bin Euro
2019-20 710 bin Euro
2020-21 3 milyon 320 bin Euro
2021-22 933 bin Euro++ 1.5 milyon Euro ( Transfer döneminde artması muhtemel)
Toplam: 25 milyon 793 bin Euro
Atalay Özçelikli