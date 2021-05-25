TFF 1. Lig play-off finalinde oynanacak Altınordu - Altay maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; TFF 1'inci Lig Play-Off finalinde Altınordu ile Altay arasında oynanacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır görev yapacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak maçta Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Hüseyin Göçek.

TFF 1. Lig'den Süper Lig 'e yükselecek son takımın belli olacağı Altınordu-Altay finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak TFF 1. Lig Play-Off finalinin başlama saati ise 20:00 olarak belirlendi.