Altınordu ile Altay arasında 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak TFF 1. Lig Play-Off finalinin yeri belli oldu. Süper Lig 'e yükselecek son takımın belirleneceği final müsabakası, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20:00 olarak belirlendi.

Altay 2003’ten beri Süper Lig’den uzak

2002-2003’te Süper Lig’e veda ettikten sonra üst üste 8 sezon TFF 1. Lig’de yer alan Altay, daha sonra TFF 3. Lig’e kadar geriledi. 2016-2017 sezonu bitiminde 2. Lig’e, 2017-2018 sezonu sonunda da 1. Lig’e yükselen Altay, play-off finalinde tekrar Süper Lig’e dönmek için mücadele edecek.

Altınordu'nun 51 yıllık özlemi

Altınordu, en son 1969-70 sezonunda Süper Lig'de yer almıştı. Altınordu, finalde Altay'ı devirirse, 51 yıllık Süper Lig özlemini sona erdirecek.



















