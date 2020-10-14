İlk kez 1986 yılında başlayan rekabette şimdiye kadar 12 kez karşılaştığı Adanaspor'u 7 kez mağlup eden kırmızı-lacivertliler, 4 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Turuncu-beyazlılar karşısında ilk ve son mağlubiyetini 13 Mart 2016'da evinde 2-1'lik skorla alan İzmir temsilcisi, son 6 randevuda 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak rakibine boyun eğmedi.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 2 maçta Menemenspor ve Beypiliç Boluspor'u deviren Altınordu, gurbette 3'te 3 yapmaya çalışacak. İzmir ekibi, ilk 4 haftada kalesini gole kapatan rakibinin namağlup unvanını sona erdirmeye çalışacak. Bu sezon transfer edilen forvet Ahmet Dereli, eski takımına rakip olacak. Kırmızı-lacivertlilerde tedavileri süren stoper Yusuf Yalçın ile sağ bek Emre Nefiz kadroda yer almayacak. İyileşen Muhammed'in ise yedek soyunması bekleniyor.

DHA