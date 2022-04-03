Altınordu - Adanaspor: 2-0

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Adanaspor'la karşı karşıya gelen Altınordu rakibini 2-0 yenerek 4'te 4 yaptı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Altınordu'nun gollerini 59'de Ahmet İlhan ve 78'de Kürşad kaydetti.

Maçtan dakikalar:

16'ncı dakikada Celil'in uzun pasında topla buluşan Eren'in sert şutunu kaleci Ali Emre son anda direk dibinden çıkardı.

23'üncü dakikada Adanaspor bir kez daha gole yaklaştı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Fıratcan'ın şutunda top yan ağlarda kaldı.

59'uncu dakikada Altınordu öne geçti. Atılan uzun topla ceza alanına giren Ahmet İlhan, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 1-0.

76'ncı dakikada Hüsamettin'e sert bir müdahalede bulunan Evren kırmızı kart gördü, Adanaspor 10 kişi kaldı.

78'inci dakikada ceza alanı ön çizgisi üzerinden kullanılan frikikte topa yerden sert vuran Kürşad takımını rahatlattı: 2-0.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay (xx), Oğuz Terzi (xx), Ogün Kamacı (xx)

ALTINORDU: Ali Emre (xxx) - Rıdvan (xx) (Dk. 70 Furkan x), Volkan (xxx), Erdi (xx), Yusuf Can Esendemir (x) (Dk. 46 Ali Dere x), Kubilay (xxx) (Dk. 90 Yusuf Arslan), Kürşad (xxx), Ahmet İlhan (xxx) (Dk. 89 Emircan), Recep (xx), Şeref (xx) (Dk. 90 Metehan x), Hüsamettin (xx)

ADANASPOR: Burak (x) - Donkor (xx), Evren (x), Roche (x), Bennasser (xx), Celil (xx) (Dk. 90 Ahmethan), İsmail (x), Fıratcan (xx), Eren (xx) (Dk. 64 Efe x), Bruns (x) (Dk. 65 Ciss x), Tetteh (x) (Dk. 83 İbrahim)

GOLLER: Dk. 59 Ahmet İlhan, Dk. 78 Kürşad (Altınordu)

KIRMIZI KART: Dk. 76 Evren (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Rıdvan, Yusuf (Altınordu) - Bennasser, Roche (Adanaspor)

İZMİR, (DHA)