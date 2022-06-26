Altınordu, 2022-2023 sezonunu açıyor

Altınordu, 2022-2023 sezonunun ilk çalışmasını yarın gerçekleştirecek. Geçen sezonun bitimine bir hafta kala Hüseyin Eroğlu’nun yerine teknik direktörlüğe yardımcısı Ufuk Kahraman’ı getiren kırmızı-lacivertli takım, sezonun ilk çalışmasını İsmet Orhunbilge Tesisleri’ndeki antrenmanla yapacak.

İdman öncesinde Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın Beytullah Baliç Yerleşkesi’nde oyuncularla bir araya geleceği açıklandı. İzmir ekibi, 15’i altyapı sisteminden yetişen toplam 25 oyuncu ile sezon çalışmalarına başlayacak. Takımın hazırlık maçlarının programı ise henüz netleşmedi.



