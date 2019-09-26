Belarus'ta 28 Ekim - 3 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'na sıkı bir şekilde hazırlanan işitme engelliler güreş takımı, çalışmalara başladı. Altındağ Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı, ilk olarak Niğde'de, ardından Kızılcahamam'da düzenlenecek olan kamp süreçlerini en iyi şekilde değerlendirerek, Türkiye'ye bir kez daha şampiyonluklar getirmeyi amaçlıyor. İşitme engelli sporcular; Tolga Şimşek, Bayram Aksu, Celal Koçak, Kadir Mert Türkmen, Yunus Emre Dinlemez, Bayram Aksal, Hakan Sakat ve Muhammet Doğan çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Şampiyonlar bu takımda

Takım antrenörleri İlhan Çıtak ve Mesut Zehir, takımın oldukça yoğun bir şekilde şampiyonaya hazırlandığını söyledi. Mayıs ayında Mersin'de düzenlenen şampiyonada yıldızlar, genç ve büyükler kategorisinde şampiyon olduklarını, ayrıca takım olarak da Türkiye şampiyonu olduklarının altını çizen antrenör İlhan Çıtak, takımın Avrupa şampiyonu olması için de mücadele edeceklerini belirtti.

Balcı: "İnancımız tam"

İşitme Engelliler Güreş Takımı'nın Altındağ Belediyesi'nin gururu olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ise takımın işitme engelliler güreş takımları içerisinde en başarılısı olduğunu söyledi. Başkan Balcı, "Takımımız Türkiye'deki takımlar içerisinde en başarılısı. Milli takım kampına en fazla sporcu yollayan takım bizim takımımız. Altındağımızı bu zamana kadar pek çok müsabakada başarıyla temsil ettiler. Avrupa Şampiyonası'ndan da başarıyla döneceklerine inanıyorum. Hepsine güveniyorum ve başarılar diliyorum" dedi.

İHA