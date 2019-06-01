Altıncı His dev kupayı ikiledi

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda az önce düzenlenen 71. Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu'nu Cüneyt Yıldızhan'ın sahibi olduğu ALTINCI HİS isimli safkan şampiyon jokeyi Halis Karataş idaresinde kazandı.

615 bin TL birincilik ikramiyeli koşuda tabelayı tamamlayan isimler ise sırasıyla Cevher, Serdümen ve Firikya oldu.

Altıncı His'e daha önce 2016 ve 2017'de birer kez binen Halis Karataş bugün ilk kez bu isimle kazanmayı başardı.

Cüneyt Yıldızhan'ın sahibi olduğu ve mücadeleyi 2400 metre çim pistte 2.44.88'lik dereceyle tamamlayan Arap atı Altıncı His geçen sene de bu kupaya jokeyi Gökhan Kocakaya nezaretinde uzanmıştı. Başarılı safkan bugün 2013'ten bu yana bu kupadaki en iyi dereceyi de elde etti.

Cem BOŞGELMEZ