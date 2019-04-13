Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt: 0 - PTT: 3

Voleybolda Sultanlar Ligi’ne yükselecek takımların belli olacağı Bayanlar 1. Lig final etabımda PTT, Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti.

13 Nisan 2019, Cumartesi 19:19
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Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt: 0 - PTT: 3

Voleybolda Sultanlar Ligi’ne yükselecek takımların belli olacağı Bayanlar 1. Lig final etabı müsabakaları Eskişehir Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda sürüyor.

Organizasyonun ikinci gününde Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt-PTT ve İlbank-Sarıyer Belediyespor maçları yapıldı.

Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt ile mücadele eden PTT, ilk seti 25-18, ikinci seti 25-23, üçüncü seti 26-24 kazanarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Günün ikinci karşılaşmasında ise İlbank ile Sarıyer Belediyespor karşı karşıya geldi. İlk seti 25-18, ikinci seti 25-19 ve üçüncü seti de 25-19 kazanan Sarıyer Belediyespor, İlbank’ı 3-0 yendi.

Sarıyer Belediyespor 2. gün maçları sonunda 4 puanla 1. sırada yer alırken 3 puanlı takımlardan PTT ikinci, İlbank üçüncü sırada bulunuyor. 4. sıradaki Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt’un ise 2 puanı var.

Organizasyonda yarın İlbank-Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt ve Sarıyer Belediyespor-PTT maçları yapılacak.

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