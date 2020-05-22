50-60 santimetre boylarına ulaşabilen Altın Otu, sapsarı rengiyle görenlerde hayranlık uyandırıyor. Ülkemizin her yanında yetişen Altın Otu, kuruduktan sonra bile sapsarı rengini koruyabilir. İnsan sağlığı için onlarca faydası bulunan bu bitki aktarlarda veya marketlerde bulunabiliyor. Uzaktan kendini fark ettiren, altın renginde oluşuyla dikkat çeken Altın Otu, tüketimde önemli faydalara sahiptir.

Altın otu nedir?

Sarı Çiçek olarak daha çok bilinen Altın Otu, Anadolu’da yetişebilen bitkiler gurubunda yer alıyor. İnsan sağlığına verdiği katkılar nedeniyle, çok uzun yıllardır kullanılan bitki, kendine has görüntü ve faydalara sahiptir.

Yararlı bitkiler gurubuna alabileceğimi Altın Otu kullanımında hiçbir yan etki göstermiyor. Ancak buna rağmen mutlaka kullanımdan önce uzmanlara danışılması ve ne için kullanılacağı hakkında bilgi verilmesi gerekiyor. Altın Otu hakkında genel bilgiler haricinde, faydalarını öğrenebiliriz.

Altın otunun faydaları nelerdir?

Doğanın insanlığa sunmuş olduğu on binlerce faydalı bitki bulunuyor. Her biri ayrı öneme sahip olan bitkiler, doğru ve temiz olarak kullanılırsa, büyük yararlar gösteriyor. Altın Otu, önemle dikkatli kullanılması gereken bitkilerdendir. Çünkü aşırı ve yanlış olarak tüketildiği zaman böbrek veya mide bölgelerinde sorunlar çıkarabiliyor.

- Sindirimin daha kolay gerçekleşmesini sağlayabiliyor. Mide öz suyunun artmasını sağlayan Altın Otu, mide bölgesinde meydana gelmiş sorunların giderilmesine yardımcı oluyor. Gaz sıkışması, şişkinlik gibi problemlerin başlamadan önlenmesini sağlıyor.

- İdrar söktürücü etkisi bulunan Altın Otu, kişide bağırsak problemlerinin bitmesine yardımcı oluyor. Bağırsak bölgesinde sıklıkla oluşabilen parazitlerin yok olmasını sağlıyor.

- Eklem bölgelerinde meydana gelen tüm ağrıların dinmesinde yardımcı oluyor. Ayrıca romatizma rahatsızlığının önüne geçebiliyor. Bu açıdan bitki uzmanları tarafından sıklıkla önerildiğini söyleyebiliriz.

- Safra kesesi ve böbreklerin düzenli olarak çalışmasına olanak tanıyor. Sağlıklı salgılamayı sağlayabiliyor.

- Altın Otu böbrek ve safra bölgelerinde taş oluşumunun önüne geçebilir. Ancak böbrek ve safrada kum veya taş olayı çok ciddi bir durumdur. Bunun için mutlaka uzmanlardan gerekli bilgiler alınmalıdır. Altın Otu sadece bu alanlarda fayda sağlayabiliyor.

- Prostat ve hemoroid sorunlarının başlamasına engel olabiliyor. Prostat kanseri oluşumunun engellenmesini sağlayabiliyor.

Altın otu ne işe yarar?

İnsanlar tarafından sıklıkla sorulan sorulardan birisi Altın Otu ne işe yarar konusudur. Bu sorunun cevabı, Altın Otunun hangi amaçla tüketildiğine bağlıdır denilebilir. Altın Otu kullanımı öncesinde uzmana danışmayı ihmal etmemelisiniz.

Altın otu zayıflatıyor

Yapılan çeşitli çalışmalara göre Altın Otu içerisinde sindirimin kolay hale gelmesini sağlayan maddeler barındırıyor. Bu maddeler sayesinde, Altın Otu mide ve bağırsakları hızlandırıyor ve ekstra bir diyet yapılması durumunda önemli ölçülerde zayıflama sağlayabiliyor.

Yaşlanmayı önlüyor

Altın Otunun önemli bir diğer yararı, yaşlandırma karşıtı etkisinin olmasıdır. Bitkinin düzenli şekilde kullanılması kırışıklıkların giderilmesini sağlayabilir. Derinin kendisini devamlı olarak yenilemesine yardımcı olarak, sürekli genç kalma fırsatı sunabilir.

Altın otu ne için kullanılır?

Altın otu birden fazla neden için kullanılabilir. Aynı şekilde bir rahatsızlık durumunda Altın Otu tüketilmek istenebilir. Yukarıda faydaları yer alıyor. Bunlara bakarak, Altın Otunu ne için kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Genel anlamda Altın Otu ne için kullanılıyor bakalım.

Cildin sıkılaşması için kullanılıyor

Altın Otu, cildin sıkılaşmasını sağlayarak, güzel bir görünüm sağlayabilir. Ayrıca ciltte meydana gelmiş yara, yanık ve türevi sorunlarda Altın Otu bölgeye sürülebilir.

Saç nemlendirici olarak kullanılıyor

Altın Otu zeytinyağıyla birlikte kullanıldığında, önemli ölçüde etkili nemlendirici olabiliyor. Saçı kuru olan kişiler, uzmanlardan bu yönden tavsiye aldıklarında, zeytinyağı ile Altın Otunu birleştirerek kuru saçlardan kurtulabilirler.

Altın otu nasıl kullanılır?

Altın Otu, kurutulduktan sonra kullanılabilir. Genellikle yapraklarının kaynatılmış suya konulması ve demlenmesi işleminden sonra tüketilebilir. 1 tutam Altın Otunu, 1 bardak kaynatılmış sıcak suya ekleyerek, 10 dakikalığına demlenmesini beklemelisiniz.

Daha sonra suyu süzerek, ister direkt içebilir isterse, zeytinyağıyla karıştırarak saçlarınıza sürebilirsiniz. Yine cildinize sürerek, yaşlanmaya karşı önemli bir fayda sağlamanız da mümkün olabilir.