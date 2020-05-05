Altın ne kadar oldu? Altın fiyatları son dakika (5 Mayıs 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları)
Altın ne kadar, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar, gram altın ne kadar? Altın fiyatları haftanın ikinci işlem günü döviz kurlarındaki hareketlenmeler ve dünyadaki gelişmelerle birlikte yukarı yönlü seyrediyor. 5 Mayıs Salı günü itibariyle gram altın 385,34 TL'den, çeyrek altın 632,40 TL'den yarım altın 1.234 TL'den tam altın ise 2.524 'den işlem görüyor. Peki altında son durum ne? İşte anbean canlı altın fiyatları...
5 Mayıs Salı son dakika altın fiyatları... Bir süredir yukarı yönlü eğilim seyreden altın fiyatlarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Haftanın ikinci gününde altın ons değeri 1.702,92 Dolar'dan işlem görüyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken gram altının fiyatı 385,34 liradan, çeyrek altın ise 632,40 liradan işlem görüyor. Peki altında son durum ne? İşte altın fiyatları...
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 385,22 TL / Gram altın satış fiyatı 385,34 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 618,60 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 632,40 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 1.233,30 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.264,30 TL
Tam altın ne kadar?
Tam altın alış fiyatı 2.466,70 TL / Tam altın satış fiyatı 2.524,80 TL