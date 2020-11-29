Altın kızlar yurda döndü

Avrupa Şampiyonası'nda Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar’dan oluşan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nın, üç çember artı iki labut aletinde 31 bin 150 puanla şampiyon olarak Türkiye'ye bu kategoride ilk şampiyonluğu getirdi. Türk Hava Yolları'na ait uçakla Kiev'den İstanbul'a gelen milli sporcular duygularını Demirören Haber Ajansı (DHA) mikrofonlarına anlattı.

"DUYGULARIMIZ KELİMELERLE İFADE EDİLMEZ"

Bu kategoride ilk kez şampiyon olmanın mutluluğu içinde olduklarını belirten Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili Emre Bağcı, "Duygularımızı kelimelerle ifade etmek gerçekten çok zor. Çok mutluyuz, gururluyuz. Tarihimizde ilk defa böyle bir başarıyı elde ediyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı olarak şampiyon olmak gurur verici. Uzun zamandır bir çalışmanın ürünü bu. 2017 yılından beri bu sporcularımız bu zaman için çalıştılar. Hedefimiz 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Tokyo'da ülkemizi temsil etmek. O anlamda bu müsabaka kota müsabakası olacaktı, pandemi nedeniyle 2021 Avrupa Şampiyonası'na ertelenmesine sebebiyet verdi. Sporcularımız Avrupa'nın en iyilerinden birisi olacağını biliyorduk. Gelmiş olan bu başarı tarihi anlamda çok anlamlı. Ülkemizdeki en büyük madalyayı aldık" dedi.

"MUTLUYUZ, GURURLUYUZ"

Altın madalya kazanan Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar ise bu madalyayı aldıkları için çok mutlu, gururlu olduklarını ve destekleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cimnastik Federasyonu'na teşekkür ettiklerini söylediler.