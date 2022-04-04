Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)- Eskişehir’de kilo vermek için başladığı boksta, geçen yıl Gürcistanlı rakibi Nana Chakhvashvili'yi 3'üncü rauntta nakavt ederek ilk altın kemerini kazanan Dilara Yücel'e (18), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle özel bir okul tarafından ödül verildi.

Bir özel okul tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen etkinlikte, başarılı kadınlara ödül verildi. Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılan ödül törenine AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu, okul temsilcisi Serkan Can Zengin ile çok sayıda öğrenci katıldı. Spor kategorisinde ödüle layık görülen Dilara Yücel, ödülünü okul kurucularından Serap İnceoğlu Toprak'ı elinden aldı. Yücel, "Bu özel günde bana bu ödülü layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Çok gururlandım ve mutlu oldum. 13 Mayıs'taki Kadınlar Dünya Şampiyonluğu maçımdan önce bana çok büyük bir motivasyon oldu. Türk kadınının gücünü her yerde göstereceğime inanıyorum. Nice başarılara" dedi.

KİLO VERMEK İÇİN BAŞLADI

Avusturya'da dünyaya gelen Dilara Yücel, 3 yıl önce fazla kilolarından kurtulmak için amatör olarak boksa başladı. Ailesiyle memleketi Eskişehir'e dönen Yücel, çalışmalarını sürdürüp, kısa sürede lisanslı sporcu oldu. 80 kiloyken başladığı boks ile 13 kilo veren ve ilk 7 profesyonel maçını da kazanan Dilara Yücel, Evrensel Boks Organizasyonu (UBO) tarafından 24 Temmuz 2021'de Arnavutluk'ta düzenlenen ‘Boks Gecesi Avrupa Şampiyonluğu Kemer Unvanı’ maçına çıktı. Rakibi Gürcistanlı Nana Chakhvashvili'nin koronavirüs olması nedeniyle altın kemeri geçici olarak alıp Türkiye’ye dönen Yücel, 3 Eylül 2021'de İstanbul'da yeniden düzenlenen unvan maçında rakibi Chakhvashvili'yi üçüncü rauntta nakavt ederek altın kemerin sahibi oldu.

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