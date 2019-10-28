Altın kafa Umut Nayir!

Burak Yılmaz’ın sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşısında görevi devralan Umut Nayir, bu sezon ilk kez bir mücadeleye 11’de başlayıp müthiş bir performans ortaya koydu. 26 yaşındaki oyuncu, gerek ilk yarıda gerekse de ikinci yarıda rakip savunmayı bir hayli zorladı. Dakikalar 69’u gösterdiğinde Caner Erkin’in yaptığı ortada ön direkte topa kafayla güzel bir vuruş yapan Umut, meşin yuvarlak köşeden filelere göndererek Beşiktaş’a zaferi getirdi.

Braga’ya da atmıştı

Hafta içinde oynanan Braga maçında da oyuna sonradan giren ve takımına hareketlilik getiren genç futbolcu, Portekiz temsilcisinin de filelerini havalandırmayı başarmıştı. Umut, Galatasaray maçının 82. dakikasında yerini Güven Yalçın’a bıraktı. Bu sezon Avrupa Ligi’nde 176 dakika sahada kalan ve 1 gol atan Umut Nayir, Süper Lig’de ise toplam 141 dakika forma giyerken, 2 kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray mücadelesine 9 puanla 14. sırada çıkan Siyah-Beyazlılar, Umut Nayir’in golüyle kazandığı maçın ardından Süper 12 puanla 8’inci sıraya çıktı.

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Çok mutluyum’

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Umut Nayir, “İlk derbim. Daha önceki 2 golümde galibiyet sevincini yaşayamamıştım, şimdi galibiyet golünü attığım için ekstra mutluyum. Beşiktaş’ın en zor günlerinde bile bir coşku olmuştur. İlk önceliğimiz, bu coşkuyu yansıtmaktı. Derbi galibiyeti büyük camialar için önemlidir. Benim için özel bir akşam. Hafta içinde de Braga’ya gol atmıştım. Galibiyeti getiren golü attığım için çok mutluyum. Zor bir zamandan geçiyoruz. Her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Maçın başından sonuna kadar girdiğimiz pozisyonlar oldu. Derbi galibiyetleri, büyük camialar için önemlidir. Bu galibiyetin keyfini çıkaracağız” ifadelerini kullandı.