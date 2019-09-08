Altın kafa Ozan!

Euro 2020 finalleri yolunda grubumuzda sorun yaşamayacağımızı düşündüğümüz Andorra karşılaşması, A Milli Takımımız için adeta kabus gibi bir akşamın yaşanmasına neden olabilirdi. H Grubu’nda ilk 2 mücadelesi verdiğimiz Fransa ve İzlanda’nın kazandığı günde Ay- Yıldızlılar, taraftarı önünde konuk ettiği grubun puansız ekibi ve FIFA sıralamasında 135. Andorra karşısında son anlarda galibiyet golünü bulabildi.

Karşılaşmanın başından sonuna kadar adeta tek kale oynayan A Milliler, yakaladıkları sayısız gol fırsatından biraz beceriksizlik biraz da şanssızlığın etkisiyle yararlanamadı. İnanılmaz istatistikler Umutların tükenme noktasına geldiği ve sinirlerin gerildiği anda oyuna sonradan giren Ozan Tufan, 89. dakikada Yusuf Yazıcı’nın kullandığı kornerde kafayla topu ağlara gönderdi ve tüm Türkiye’yi büyük bir sevince boğdu. Mücadele boyunca 610’a 55 pas, 27’ye 4 şut, 41’e 4 orta ve yüzde 84’e yüzde 16 topla oynama gibi inanılmaz istatistikler elde eden Şenol Güneş’in öğrencileri, 10 Eylül’de deplasmanda oynayacağımız Moldova maçı öncesi son derece kritik bir galibiyet almış oldu.