Son dakika Altın fiyatları büyük merak konusu... 4 Kasım Pazartesi altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 277,5 liradan işlem görüyor. Gram altın, cuma günü dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle yüzde 0,06 değer kazanarak 278,1 liraya yükselmişti.

Çeyrek altın kaç TL?

Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,2 değer kaybıyla 277,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı’da çeyrek altın 455 lira, Cumhuriyet altını da 1.857 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.512,7 dolarla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,08 altında alıcı buluyor.

EN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN - 444.25 TL

YARIM ALTIN - 885.33 TL

CUMHURİYET ALTINI - 1.841.00 TL

GRAM ALTIN - 276.79 TL

4 Kasım Pazartesi Altın fiyatları

Altın fiyatı yükselecek mi?

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatının 1.500 doların altına

inmesi durumunda 1.487 doların destek olarak izleneceğini belirterek, gram altında 273 liranın destek, 280 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti. Bugün Avro Bölgesi ekim ayı imalat sanayi PMI ve ABD eylül ayı fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin oluşan iyimserliğin ardından, taraflardan gelecek açıklamaların altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in cuma günü yayılmadığı Türkiye değerlendirmesi sonrası dolar kurunun düşüş eğilimini sürdürdüğünü, bunun da gram altının fiyatı üzerinde baskıya neden olduğunu kaydetti.

Altına 64,5 milyar liralık yatırım

Yurt içinde gram altının fiyatında ocak-eylül döneminde 2018’in aynı dönemine göre yüzde 14,1’lik yükseliş yaşanırken, altın mevduatları da 64,5 milyar liraya ulaştı. Küresel büyüme endişeleri, jeopolitik riskler, Brexit, merkez bankalarının para politikaları ve ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının takip edildiği yılın 9 ayında yatırımcılar güvenli liman arayışına girerken, bu durum altına talebin artmasını beraberinde getirdi. Artan talebin etkisiyle 2018’in ocak-eylül dönemini 231,9 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, bu yılın aynı döneminde 267,4 liraya yükseldi. Böylece altının gram fiyatı, geçen bir yıllık süreçte yüzde 14,1 artış kaydetti.

Aynı dönemde dolar/TL, ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ile 6,0507 seviyesinden 5,6489’a geriledi ve yüzde 6,6 değer kaybetti. Döviz kurundaki düşüş de yatırımcıların portföyünde altının ağırlık kazanmasında etkili oldu. Söz konusu gelişmelerle Türkiye’deki altın hesaplarının TL karşılığında, dolar kurundaki düşüşe karşın önemli bir artış yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye’deki altın mevduatları ocak-eylül döneminde 2018’in aynı sürecine kıyasla yüzde 67,3 artarak 64 milyar 519 milyon 441 bin liraya ulaştı. Altın mevduatları, geçen yılın 9 ayında 38 milyar 563 milyon 932 bin lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da neredeyse 26 milyar liralık bir artış yaşandığını ortaya koydu.

İstanbul’da 20,6 milyar liralık altın mevduatı var

Türkiye’de, 2019’un 9 ayı itibarıyla en fazla altın mevduatına sahip kent 20 milyar 592 milyon 863 bin lirayla İstanbul oldu. Bu tutar, Türkiye’deki altın mevduatının neredeyse 3’te birinin İstanbul’da bulunduğunu gösterdi. İstanbul’u 6 milyar 588 milyon 829 bin lirayla Ankara, 3 milyar 543 milyon 700 bin lirayla İzmir ve 2 milyar 281 milyon 481 bin lirayla da Bursa takip etti. Bu dönemde Konya’da 1 milyar 867 milyon 657 bin liralık, Kocaeli’de 1 milyar 655 milyon 298 bin liralık, Antalya’da 1 milyar 652 milyon 282 bin liralık ve Adana’da 1 milyar 15 milyon 106 bin liralık altın mevduatına yatırım yapıldı. Böylece 8 kentte altın mevduatı tutarının 1 milyar liranın üzerine çıktığı görüldü.

Altın mevduatının en düşük olduğu kentler ise 32 milyon 535 bin lirayla Ardahan, 37 milyon 849 bin lirayla Bayburt, 42 milyon 297 bin lirayla Tunceli, 44 milyon 894 bin lirayla Kilis, 54 milyon 250 bin lirayla Iğdır, 62 milyon 824 bin lirayla Hakkari, 88 milyon 170 bin lirayla Gümüşhane, 88 milyon 973 bin lirayla Kars, 90 milyon 182 bin lirayla Muş ve 103 milyon 504 bin lirayla da Ağrı izledi.

Böylece Türkiye’de en az altın mevduatına sahip 10 kentten 7’sinin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer aldığı görüldü.

Altın mevduatı en fazla Iğdır’da arttı

Altın mevduatının 2019’un ocak-eylül döneminde geçen yılın 9 ayına göre en fazla arttığı kent, yüzde 106,2 ile Iğdır oldu. Iğdır’ın 2018’in eylül sonunda 26 milyon 315 bin lira düzeyinde bulunan altın mevduatı, bu yılın ocak-eylül döneminde 54 milyon 250 bin liraya ulaştı. Altın mevduatı artışında Iğdır’ı, yüzde 93,6’yla Niğde, yüzde 91,4’le Aksaray, yüzde 90,2’yle Şanlıurfa takip etti.

Söz konusu dönemde altın mevduatının Türkiye’nin tüm kentlerinde artış kaydettiği görüldü.