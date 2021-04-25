Altın adam Rıza Kayaalp yine destan yazdı!

Polonya'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromende Ay-Yıldızlı ekibimiz önceki gün 55 kilo, 77 kilo ve 130 kiloda 3 final başarısı göstermişti. Dün oynanan 3 final müsabakasından 1'ini altına çevirdi. 130 kilonun kralı Rıza Kayaalp yine rakip tanımadı. Finalde Gürcü Iakobi Kajaia’yla karşılaştı.

Olimpiyat öncesi 10. Avrupa altını

Müthiş heyecanın yaşandığı finalin ilk dakikasında Kayaalp 3 puan aldı ve devre 3-1 lehimize bitti. İkinci yarıda yorgunluk baş gösterse de Kayaalp skor üstünlüğünü korudu ve zafere ulaştı. Olimpiyat öncesi Rıza Kayaalp, 10. kez Avrupa şampiyonluğunu ilan etti. Kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Kayaalp, daha önce elde ettiği 9. Avrupa şampiyonluğuyla Hamza Yerlikaya'nın rekorunu kırmayı başarmıştı.

Ekrem Öztürk 2018'de Avrupa 3.'süydü

55 kilodaki Ekrem Öztürk, Dünya Kupası şampiyonu Rus Emin Sefershaeve 7-0 yenildi. Sefershaev büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Ekrem Öztürk gümüş madalyanın sahibi oldu. Ekrem, 2018’de Avrupa ve dünya üçüncülüğü elde etmişti.

Yunus Emre'nin ilk büyükler madalyası

77 kilodaki Yunus Emre Başar ise 34 yaşındaki Avrupa ve Dünya şampiyonu Macar rakibi Tamas Lorincz'e 8-0 teknik üstünlükle kaybetti, Avrupa 2.'si oldu. 25 yaşındaki milli güreşçi Avrupa şampiyonalarında büyüklerde ilk madalyasını kazandı.

Son final Kerem Kamal'dan

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda adını finale yazdırdı. Olimpiyatta da ülkemizi temsil edecek genç yetenek yarı finalde Belaruslu Hleb Makaranka’yı 7-2 yenerek finale yükseldi. Milli güreşçi, grekoromen stil 60 kilo finalinde bugün dünya şampiyonu Rus Sergey Emelin ile karşılaşacak. Final müsabakaları TSİ 19.00'da başlayacak. 67 kilo Murat Fırat da bronz müsabakasına çıkacak.