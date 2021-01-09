İZMİR, (DHA) - KADINLAR Voleybol 2'nci Lig 3'üncü Grup'ta 13 maçta 8 galibiyet, 5 yenilgi alarak 25 puanla 4'üncü sıraya yükselen Altekma gözünü ilk 2'nin yer alacağı Play-Off'a dikti. Son olarak derbide Arkasspor'u 3-1 yenerek 3'te 3 yapan lacivert-beyazlı ekip, kalan 9 haftada 2'nci sıradaki 35 puanlı Rota Koleji ve 36 puanlı lider Fethiye Doğasporları'nı yakalamaya çalışacak. İzmir derbisinde güzel ve zevkli bir karşılaşma sonunda Arkasspor'u yendiklerini belirten Asbaşkan Uğur Tendik, "Her iki takımı da tebrik ediyoruz. Kızlarımız üst üste galibiyetlerle tırmanışa geçti. Hedefimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Umuyorum lig bittiğinde adımızı Play-Off'a yazdırmış oluruz" dedi.



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