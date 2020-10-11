Altekma - Spor Toto maç sonucu: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Altekma, İzmir’de ağırladığı Spor Toto’ya 3-0 mağlup oldu. Büyük çekişmeye sahne olan ve Altekma’nın 3 kez set sayısı attığı ilk bölümü Ankara ekibi 32-30 kazandı. İkinci sette üstünlüğünü sürdüren Spor Toto 25-20 ile durumu 2-0 yaptı. Altekma’nın son setteki çabası yeterli olmadı ve 25-22 ile Spor Toto maçtan 3-0 galip ayrıldı.

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

HAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)

ALTEKMA: Mehmet Hacıoğlu (xx), Yunus Emre (x), Buculjevic (x), Hugo (x), Ahmet (xx), Kaan (xx), Mehmet Özbek (xx), Hüseyin Şahin (x), Berkant (x), Arda (x), Cansın (x), Oğuzhan Tarakçı (xx)

SPOR TOTO: Sercan (xxx), Oğulcan (xxx), Leonardo (xxx), Kemal (xx), Leozinho (xxx), Wallace De Souza (xx), Bruno (xxx), Deniz İvgen (xx)

SETLER: 30-32, 20-25, 22-25

SÜRE: 98 dakika (40, 26, 32)