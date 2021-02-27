Altekma - Sorgun Belediyespor maç sonucu: 3-2

Kritik mücadelenin ilk iki setini konuk Sorgun Belediyespor 19-25 ve 16-25 kazanarak 2-0 öne geçti. Şoku üzerinden çabuk atan Altekma, üçüncü seti 25-15 alarak skoru 2-1’e yaptı. Dördüncü sette de temposunu düşürmeyen İzmir ekibi 25-19 ile karşılaşmayı tie-break setine taşıdı. Beşinci ve son sette saha değişimine 8-3’lük büyük avantajla giren Altekma, kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve 15-7 ile maçtan 3-2 galip ayrıldı. Normal sezonu 14 galibiyetle 8'inci sırada tamamlayan Altekma, AXA Sigorta Efeler Ligi’ndeki ilk yılında Play-Off’a kalma sevinci yaşadı.

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Pınar Elma (xx)

ALTEKMA: Ahmet (xxx, Buculjevic (xxx), Hugo (xxx), Yunus Emre (xx), Daniel (xxx), Mehmet Hacıoğlu (xxx), Mehmet Özbek (xx), Hüseyin (xx), Emir (xx), Kaan (xx), Berkant (xxx), Muhammet (xx)

SORGUN BELEDİYESPOR: Hüseyin Koç (xx), Zakharov (x), Ahmet (x), Abreu (xx), Cirovic (xx), Yiğit (xx), Umut (x), Mesut (x), Pavlovic (xx), Burhan (x)

SETLER: 19-25, 16-25, 25-15, 25-19, 15-7

SÜRE: 125 dakika (29, 26, 25, 31, 14)

DHA