Altekma-Sorgun Belediyespor maç sonucu: 2-3

AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi'nde Altekma, evinde Sorgun Belediyespor'a da mağlup olarak 3'te 0 çekti. Karşılıklı sayılarla heyecan içinde geçen ilk seti konuk ekip 26-24 alarak 1-0 öne geçti. İkinci setti de 25-20 kazanan Sorgun Belediyespor 2-0'la önemli bir avantaj yakaladı. Altekma erken pes etmedi.

Diğer iki seti 25-18 ve 25-21 alan İzmir ekibi skora denge getirdi: 2-2. Daha az hata yapanın kazanacağı 5'inci ve son seti Sorgun Belediyespor 15-13 alarak maçtan 3-2 galip ayrıldı.

SALON: Atatürk Voleybol

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Yılmaz Duman (xx)

ALTEKMA: Ertuğrul Gazi (x), Buculjevic (xxx), Hamacher (xx), Yunus Emre (xx), Weber (xx), Cafer (x), Mehmet (x), Altay (x), Enes (x), Halil (x)

SORGUN BELEDİYESPOR: Orçun (xx), Wieczorek (xxx), Hakan (xxx), Danilov (xxx), Tymofii (xxx), Murathan (xx), Deniz (xxx), Onur (xx), Melih (xx), Furkan (xx), Ahmet Emre (xx), Ali Onur (x)

SETLER: 24-26, 20-25, 25-18, 25-21, 13-15

SÜRE: 146 Dakika (35, 29, 28, 31, 23)