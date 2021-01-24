Altekma - Solhanspor maç sonucu: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Altekma, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan sonra İzmir’de Solhan Spor’u 3-1 mağlup ederek Play-Off yolunda önemli bir adım daha attı.

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi’ndeki mücadelenin ilk setinde 24-21 geriye düşen Altekma, pes etmedi ve rakibini 30-28 yenerek 1-0 öne geçti. İkinci sette etkili olan İzmir ekibi 25-19’la skoru 2-0’a getirdi. Konuk ekip 3. seti 25-23 alarak farkı bire indirdi: 2-1. Altekma son sette rakibine öne geçme fırsatı vermeden 25-23 yenerek kritik maçtan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)

ALTEKMA: Buculjevic (xxx), Hugo (xx), Ahmet Tümer (xxx), Kaan Gürbüz (xxx), Daniel (xxx), Yunus Emre Tayaz (xx), Mehmet Özbek (xx), Hüseyin Şahin (xxx), Mehmet Hacıoğlu (xx), Cansın Çınar (xx)

SOLHAN SPOR: Koray Şahin (xx), Muzaffer Yönet (x), Kuklinski (xx), Hakan Polat (x), Miskevich (xx), Mert Nevzat Güneş (xx), Burak Hazırol (x), Serhat Uzun (xx), Massari (xx), Orçun Ergün (x)

SETLER: 30-28, 25-19, 23-25, 25-23

SÜRE: 126 dakika (36, 26, 33, 31)