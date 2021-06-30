Transfer çalışmalarında sona yaklaşan AXA Sigorta Efeler Ligi’nin İzmirli temsilcisi Altekma, Fenerbahçe altyapısından yetişen ve son 2 sezonu Tokat Belediye Plevne’de geçiren pasör Halil Dolaşık’ı kadrosuna kattı.

Halil Dolaşık’ın Sırp oyuncu Maksim Buculjevic ile güzel bir ikili olacağını belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, “Halil takip ettiğimiz ve yeteneğine güvendiğimiz bir oyuncuydu. Anlaştığımız için mutluyuz. Halil’e Altekma çatısı altında sakatlıktan uzak, güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz’’ dedi.