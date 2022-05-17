Altekma Levent Matmeriçli ile devam ediyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2'nci sezonunu geride bırakan Altekma, antrenör Levent Matmeriçli ile yola devam etme kararı aldı.

Tecrübeli çalıştırıcı İzmir ekibiyle üst üste 8'inci sezonunu geçirecek. Matmeriçli ile Efeler Ligi'ne çıkıp ilk sezonunda Play-Off oynama başarısı gösteren İzmir ekibi, geçen sezon uzun süre Play-Off hattında yer alıp, sezonu 9'uncu sırada tamamlamıştı.

U22 Erkek Milli Takımı'nın başına getirilen Levent Matmeriçli'nin yardımcılıklarını yine Ömer Tok ve Özgür Dükel yapacak.