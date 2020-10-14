Altekma - İstanbul Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 2-3

AXA Sigorta Efeler Ligi 6'ncı hafta erteleme maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Altekma'yı 3-2 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 23-25, 24-26, 25-23, 25-17 ve 13-15'lik skorlarla sona erdi.
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)
ALTEKMA: Yunus Emre (xx), Buculjevic (xx), Hamacher (xx), Ahmet (xxx), Oğuzhan (xx), Mehmet Hacıoğlu (xxx), Mehmet Özbek (xx), Hüseyin (xx), Kaan (xxx), Berkant (x), Arda (x), Cansın (xx)
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Abdülsamet (xxx), Özkan (xx), Serhat (xxxx), Oğuzhan (xxx), Emir Kaan (xx), Rıfat Erden (xx), Beytullah (xx), Gökhan (xx), Demirhan (x)
SETLER: 23-25, 24-26, 25-23, 25-17, 13-15
SÜRE: 140 dakika (30, 34, 31, 25, 20)