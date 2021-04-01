Altekma - İnegöl Belediyespor maç sonucu: 3-2

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 7./8.’lik karşılaşmasında Altekma, serinin ikinci maçında kendi evinde İnegöl Belediyespor’u 3-2 mağlup etti ve sezonu 7. sırada tamamladı. Çekişmeli geçen mücadelenin ilk setini konuk ekip 25-23 kazandı: 0-1. Altekma sonraki iki sette üstün bir oyun sergileyerek 25-21 ve 25-19'la 2-1 öne geçmeyi başardı.

Geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan İnegöl Belediyespor 25-22 ile maçı tie-break setine taşıdı. Az hata yapanın kazanacağı 5. seti Altekma 15-10 alarak maçtan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla İzmir ekibi ilk kez mücadele ettiği Efeler Ligi'ni 7. sırada bitirdi.

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Arzu Uzatöz (xx)

ALTEKMA: Daniel (xxx), Yunus Emre (xxx), Buculjevic (xx), Hugo (xx), Ahmet (x), Kaan (xx), Hüseyin (xx), Muhammet (xx), Emir (xx), Mehmet (xx)

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Ahmet Arslan (xxx), Berkun (xx), Valchev (xx), Mehmet (x), Gjorgiev (x), Ahmet Can Büyükgöz (xx), Umut Özdemir (xx), Ahmet Emre Çetinkaya (x), Abdulsamet (x), Emirhan (x)

SETLER: 23-25, 25-21, 25-19, 22-25, 15-10

SÜRE: 120 dakika (25, 25, 26, 28, 16)

DHA