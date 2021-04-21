Altekma, Hugo Hamacher ile yeniden anlaştı

Başarının istikrardan geçtiğini belirten Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, "Hugo Hamacher gerek karakter gerekse performans anlamında çok değerli bir sporcu. Hugo hücumdaki etkinliği kadar manşette de takıma büyük katkı sağladı. Brezilyalı oyuncumuzun yeni sezonda kulübümüze daha faydalı olacağına inanıyor, iyi bir sezon geçirmesini diliyoruz" dedi. Altekma, iç transferde libero Mehmet, pasör Buculjevic ve libero Hüseyin, dış transferde ise Galatasaray'dan orta oyuncu Ertuğrul Gazi ile anlaşmıştı.

DHA