Altekma - Halkbank maç sonucu: 1-3

Altekma, AXA Sigorta Efeler Ligi 19'uncu hafta karşılaşmasında namağlup lider Halkbank’ı konuk etti. Mücadeleyi hızlı giren konuk ekip Halkbank ilk seti 25-18 alarak 1-0 öne geçti. Altekma 22-19 geriye düştüğü 2'nci seti 25-23 alarak skora denge getirdi: 1-1.
Üçüncü seti Halkbank 25-19 alarak yeniden öne geçti: 1-2. Son sette Altekma 14-10 öne geçmesine rağmen Başkent ekibi seti 25-22 maçı da 3-1 kazandı.
İzmir ekibinde sakatlıkları nedeniyle Oğuzhan Tarakçı ve Cafer Kirkit forma giymedi.
SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu
ALTEKMA: Maksim Buculjevic, Hugo Hamacher, Yunus Emre Tayaz, Amir Khani, Enes Atlı, Furkan Dur (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Ertuğrul Gazi Metin, Halil Dolaşık, Altay Demirci)
HALKBANK: Efe Bayram, Vigrass, Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Ramos (Caner Ergül, Bruno, Oğuzhan Karasu)
SETLER: 18-25, 25-23, 19-25, 22-25)
SÜRE: 114 dakika (27, 28, 31, 28)