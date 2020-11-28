Altekma - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin iddialı ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta, 18'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Altekma'yı 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 18-25, 20-25 ve 20-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray HDI Sigorta üst üste 5'inci galibiyetini alıp 37 puana ulaşırken, art arda 4'üncü yenilgisini alan Altekma 21 puanda kaldı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin iddialı ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta, 18'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Altekma'yı 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 18-25, 20-25 ve 20-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray HDI Sigorta üst üste 5'inci galibiyetini alıp 37 puana ulaşırken, art arda 4'üncü yenilgisini alan Altekma 21 puanda kaldı.
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Pınar Elma (xx)
ALTEKMA: Yunus Emre (xx), Buculjevic (xx), Hamacher (xx), Ahmet (xx), Oğuzhan (xxx), Oliveira (xx), Mehmet (xx), Hüseyin (x), Hamit Yüksel (x)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Burutay (xxx), Vahit Emre (xxx), Torres (xxxx), Yasin (xxx), Doğukan (xxx), Selçuk (xxx), Burak (xxx)
SETLER: 18-25, 20-25, 20-25
SÜRE: 85 dakika (23, 31, 31)