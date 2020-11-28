Altekma - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin iddialı ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta, 18'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Altekma'yı 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 18-25, 20-25 ve 20-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray HDI Sigorta üst üste 5'inci galibiyetini alıp 37 puana ulaşırken, art arda 4'üncü yenilgisini alan Altekma 21 puanda kaldı.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Pınar Elma (xx)

ALTEKMA: Yunus Emre (xx), Buculjevic (xx), Hamacher (xx), Ahmet (xx), Oğuzhan (xxx), Oliveira (xx), Mehmet (xx), Hüseyin (x), Hamit Yüksel (x)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Burutay (xxx), Vahit Emre (xxx), Torres (xxxx), Yasin (xxx), Doğukan (xxx), Selçuk (xxx), Burak (xxx)

SETLER: 18-25, 20-25, 20-25

SÜRE: 85 dakika (23, 31, 31)