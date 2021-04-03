AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off serisinde İnegöl Belediyespor’u 3-0 ve 3-2’lik sonuçlarla her iki maçta da yenen Altekma Spor Kulübü, sezonu 7. sırada tamamlarken voleybol otoritelerinden büyük alkış topladı.

Efeler Ligi’ndeki ilk sezonunda düşme adayları arasında gösterilen İzmir ekibi, uzun maraton boyunca tehlikeli bölgenin yakınına dahi yaklaşmazken 8. sırada tamamladığı lig etabından sonra Play-Off’taki mücadelesiyle 7. oldu ve büyük dikkat çekti.

‘Son topa kadar’ sloganıyla sezona başlayan Altekma, mücadele dolu voleybolu, pes etmeyen karakteriyle 32 maçlık zorlu lig macerasını 16 galibiyetle kapattı. 10 maçında parkeden 3-2 sonuçla ayrılan lacivert-beyazlı ekip ‘Son topa kadar’ sloganın sadece lafta olmadığını kanıtladı.

Altekma Onursal Başkanı Hulusi Durmuş, “Sezon başında takımımızın ligdeki sıralaması hakkında birçok şey konuşulmuştu. Ancak sezon başında hedefi Play-Off olarak belirleyip bu hedefe de ulaşıp sezonu 7. tamamlayan yöneticilerimizi, teknik kadromuzu ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Ligdeki ilk senemizde çok daha yüksek bütçeli takımları geride bıraktık. Hedefimiz sürekli yükselen çizgimizi gelecek sezonda sürdürmek olacak” dedi.

DHA