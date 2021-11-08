Altekma-Cizre Belediyespor maç sonucu: 1-3

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan İzmir temsilcisi Altekma, 7'nci hafta mücadelesinde Allpower Akü Cizre Belediyespor’u ağırladı. Tüm setlerin büyük çekişme içinde geçtiği mücadelenin ilk iki setini konuk ekip 25-23 ve 25-22 kazanıp 2-0 öne geçti. Altekma üçüncü seti 25-23 alarak skoru 2-1’e getirdi. Son seti basit 25-23 kaybeden Altekma maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.

SALON: Atatürk Voleybol Kompleksi

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Yılmaz Duman (xx)

ALTEKMA: Ertuğrul Gazi (x), Buculjevic (xx), Hugo (xx), Yunus Emre (x), Garkoroudi (xx), Cafer (x) Mehmet (x), Hüseyin (xx), Enes (x), Halil (x), Altay (x)

ALLPOWER AKÜ CİZRE BELEDİYESPOR: Özkan (xxx), Fatih (xx), Uriarte (xxx), Emin (xxx), Seganov (xxx), Divis (xxx), Umut (xxx), Eren (xx), Selim (xx)

SETLER: 23-25, 22-25, 25-23, 23-25

SÜRE: 130 Dakika (31, 32, 33, 34)