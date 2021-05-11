Altekma, Berkant Mit ile nikah tazeledi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, genç smaçörü Berkant Mit ile yeniden anlaştı.

Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, yaptığı yazılı açıklamada, Berkant’ı altyapından geçen sezon A takım kadrosuna aldıklarını hatırlattı.

20 yaşındaki sporcunun çalışmayı seven, tam bir takım oyuncusu olduğunu belirten Tendik, "Dış transferde kadromuza kattığımız oyuncuların yanı sıra altyapımızdan yetişen oyunculara da şans vermek hedeflerimizin başında geliyor. Berkant her sezon tecrübesini arttırarak takımımızın önemli bir parçası olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.