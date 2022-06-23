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Altaylı Martin Rodriguez D.C United'a transfer oldu

TFF 1.Lig ekiplerinden Altay, Şilili orta saha oyuncusu Martin Rodrgiuez'in MLS takımlarından D.C United'a transfer olduğunu açıkladı.

23 Haziran 2022, Perşembe 14:01 Son Güncelleme:
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Altaylı Martin Rodriguez D.C United'a transfer oldu

Süper Lig 'den TFF 1.Lig'e düşen Altay'da yaprak dökümü devam ediyor. İzmir ekibinde son olarak Şilili orta saha oyuncusu Martin Rodriguez, serbest kalma maddesi kullanılarak D.C United'a transfer oldu.

Altay'dan yapılan açıklama şöyle;

Oyuncumuz Martín Rodríguez, sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi kapsamında, bugün itibarıyla ABD Major League Soccer takımlarından D.C. United'a transfer olmuştur.

Kendisine geçen sezon verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.


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