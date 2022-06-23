Süper Lig 'den TFF 1.Lig'e düşen Altay'da yaprak dökümü devam ediyor. İzmir ekibinde son olarak Şilili orta saha oyuncusu Martin Rodriguez, serbest kalma maddesi kullanılarak D.C United'a transfer oldu.

Altay'dan yapılan açıklama şöyle;

Oyuncumuz Martín Rodríguez, sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi kapsamında, bugün itibarıyla ABD Major League Soccer takımlarından D.C. United'a transfer olmuştur.

Kendisine geçen sezon verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.



