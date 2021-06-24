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Altaylı Kappel'e çifte kanca

Süper Lig'e yükselen Altay'ın başarısında pay sahibi olan önemli oyunculardan Leandro Kappel'e 1'inci Lig'den iki kulüp talip oldu.

24 Haziran 2021, Perşembe 13:50 Son Güncelleme:
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Altaylı Kappel'e çifte kanca

Hollandalı futbolcuyu ligin yeni takımlarından Manisa Futbol Kulübü ile Eyüpspor'un kadrosuna katmak istediği belirtildi. Siyah-beyazlı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kappel konusunda son kararı Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin vereceği ifade edildi. Son 3 sezonda Altay forması giyen 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon ligde 32 maçta 7 gol atarken, 2 de asist yaptı. Kariyerinde Portekiz'in ünlü kulübü Braga'da da top koşturan Kappel, Denizlispor 'dan transfer olduğu İzmir temsilcisinde ilk yılında 9 gol, 3 asist; ikinci senesinde ise 4 gol, 6 asist kaydetmişti.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

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