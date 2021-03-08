Son iki sezonda 1'inci Lig'in gol kralı olan Altay'ın yıldızı Marco Paixao bu sezon da aynı unvanı üçüncü kez kazanmaya gözünü dikti. Tuzlaspor maçında ilk yarının sonunda takımına penaltı kazandırıp, rakibin 1 kişi eksik kalmasını sağlayan Portekizli yıldız, penaltıyı gole çevirerek rakibin fişini çekti.

Siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda 10 kişi kalan Tuzlaspor'u rahat bir oyunla gol yağmuruna tuttu. Bu sezonki toplam gol sayısını 19'a çıkaran Marco Paixao ligde geçen sezon 22, önceki sezon ise 29 gol kaydetmişti. Usta golcüyü 14 golle Giresunspor'dan Senegalli Balde takip ediyor.